Klopp e la delusione di Salah | “Ha la finale di Coppa d’Africa persa in testa”

Advertising

sportli26181512 : Salah e la Coppa d'Africa persa, Klopp: 'E' deluso, ma saprà reagire': Jurgen Klopp si prepara a riabbracciare Momo… -

Ultime Notizie dalla rete : Klopp delusione

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "e ladi ...Commenta per primo Jurgensi prepara a riabbracciare Momo Salah, che viene dalla cocentedella Coppa d'Africa persa in finale contro il Senegal. Il tecnico del Liverpool ha dedicato parole di conforto alla ...La conferma è arrivata dall'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp che ha parlato dello stato emotivo dell'attaccante egiziano. Come riporta Sky Sports, il tecnico tedesco si è soffermato sul suo ...Mohamed Salah è tornato a Liverpool nella giornata di ieri. Jurgen Klopp ha detto di averlo visto particolarmente scosso dopo la delusione della finale di Coppa d’Africa persa ai rigori contro il ...