Juve | Vlahovic torna a Firenze | 'Una partita come le altre | penso solo a vincere e il resto non mi interessa'

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Dusanda ex, in anticipo rispetto al previsto. L'appuntamento era già in programma domenica 22 maggio, quando...

Ultime Notizie dalla rete : Juve Vlahovic

Al 54' palo di McKennie dopo una grande azione di. Ora laci crede e preme. Allegri vuole evitare i supplementari e inserisce Morata al posto di De Sciglio, Locatelli prende il posto di ...Che in un comunicato aveva definitoun ' piccolo uomo senza palle, senza onore e senza rispetto che se ne va nella squadra senza identità e appartenenza per antonomasia... non ci strapperemo ...Vlahovic 7: Quando i supplementari sembravano ormai inevitabili ... Allegri 6: Il vantaggio immediato lasciava presagire una gara decisamente più in discesa. Invece la Juve soffre tanto e fatica a ...La Juventus batte il Sassuolo nel finale 2-1 grazie al gol di Paulo Dybala e l’autogol di Tressoldi causato da Vlahovic.