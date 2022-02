Inchiesta fondazione Open, richiesto rinvio a giudizio per Matteo Renzi (Di giovedì 10 febbraio 2022) La procura di Firenze ha richiesto il rinvio a giudizio per Matteo Renzi, Maria Elena Boschi e Luca Lotti per l’Inchiesta sulla fondazione Open. Stessa sorte per altri 12 indagati. L’accusa per Boschi, Renzi e Lotti è finanziamento illecito ai partiti. Il leader di Italia viva ha denunciato i magistrati che l’accusano. L’Inchiesta sulla fondazione Open e il rinvio a giudizio La procura di Firenze ha richiesto il rinvio a giudizio per 15 indagati in merito all’Inchiesta sulla fondazione Open. Tra gli accusati che dovranno presentarsi in udienza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) La procura di Firenze hailper, Maria Elena Boschi e Luca Lotti per l’sulla. Stessa sorte per altri 12 indagati. L’accusa per Boschi,e Lotti è finanziamento illecito ai partiti. Il leader di Italia viva ha denunciato i magistrati che l’accusano. L’sullae ilLa procura di Firenze hailper 15 indagati in merito all’sulla. Tra gli accusati che dovranno presentarsi in udienza ...

