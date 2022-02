Il compleanno di Blanco con gli auguri di Fausto Leali | “Staremo un po’ insieme”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Cosa lega? Apparentemente nulla eppure oggi, nel giorno deldigli fa glie lui condivide il messaggio via Instagram Story.non condividono sicuramente le stesse esperienze nel mondo della musica bensì la provenienza: sono entrambi bresciani. Enon fa mistero di apprezzare in modo particolare il suo concittadino, vincitore del Festival di Sanremo quest’anno, in coppia con Mahmood. Brividi mette a segno un record dietro l’altro e si fa apprezzare, anche da, un artista che ha fatto la storia della musica italiana e che ...

Advertising

rtl1025 : Buon compleanno #Blanco ???? #buoncompleanno #rtl1025 #Blanco - CB_Ignoranza : Blanchito Future Stars è la carta esotica di cui avevi bisogno senza saperlo. Buon compleanno al vincitore di Sanr… - chetempochefa : 'Mai avremmo pensato di vincere il festival. Più che altro perchè abbiamo partecipato ad un festival pieno di nostr… - signorileangy33 : buon compleanno blanchito ?? #Blanco - Anitrammarty : RT @fdiflavia: “Oddio ti devo fare un bel regalo. Una bici di… la bicicletta????” Mahmood che realizza che manca pochissimo e non ha fatto i… -

Ultime Notizie dalla rete : compleanno Blanco

Ed è per questo che per i suoi 19 anni (che festeggia proprio oggi, 10 febbraio ) ha ... Il "Fabbro" non è altro che Riccardo Fabbriconi , il vero nome di, il trionfatore con Mahmood ...Chissà seper il suosi farà arrivare una torta facendo appello ai servizi di uno dei molti rider che operano anche nel Bresciano. Di certo al delivery hanno fatto ricorso i due cabarettisti ...Il neo vincitore del Festival di Sanremo è il nuovo idolo del pubblico femminile. (KIKA) - Buon compleanno Blanco! Il neo vincitore del Festival di Sanremo, in coppia con Mahmood, ha cominciato alla ...Ed è per questo che per i suoi 19 anni (compleanno che festeggia proprio oggi ... Il “Fabbro” non è altro che Riccardo Fabbriconi, il vero nome di Blanco, il trionfatore con Mahmood dell’ultimo ...