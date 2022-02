GF Vip | Gianmaria Antinolfi torna a parlare del suo percorso | “Ho sofferto all’inizio”

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 10 febbraio 2022)è stato sicuramente tra i protagonisti indiscussi di quest’edizione del Grande Fratello Vip, Eppure, nonostante avesse superato varie nomination e fosse tra i favoriti alla vittoria, l’imprenditore ha dovuto abbandonare in anticipo la casa di Cinecittà per questioni lavorative. Eppure, di certo l’ex gieffino non dimenticherà facilmente la sua esperienza al GF Vip. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.