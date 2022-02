Forza e Coraggio, Santamaria: entusiasmo e studio a servizio dei giovani (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un percorso graduale, ma in fondo era anche giusto così, la capacità di conoscersi e capirsi prima di stringersi la mano e cominciare la collaborazione in maniera ufficiale. Così si può racchiudere l’inizio del rapporto tra la Forza e Coraggio e Alfredo Santamaria. Nuova guida della formazione Under19 con la possibilità di dare una mano allo staff tecnico della prima squadra e, soprattutto, la possibilità di crescere anche personalmente. “Ho fatto tanta gavetta – così comincia il tecnico beneventano – e ora è arrivata la grande opportunità E per me rappresenta un grande onore difendere i colori della Forza e Coraggio, un ambiente riconosciuto in tutto e per tutto. Ed è proprio la famiglia che ritrovo, quella che conoscevo. Con giocatori forti, una società ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un percorso graduale, ma in fondo era anche giusto così, la capacità di conoscersi e capirsi prima di stringersi la mano e cominciare la collaborazione in maniera ufficiale. Così si può racchiudere l’inizio del rapporto tra lae Alfredo. Nuova guida della formazione Under19 con la possibilità di dare una mano allo staff tecnico della prima squadra e, soprattutto, la possibilità di crescere anche personalmente. “Ho fatto tanta gavetta – così comincia il tecnico beneventano – e ora è arrivata la grande opportunità E per me rappresenta un grande onore difendere i colori della, un ambiente riconosciuto in tutto e per tutto. Ed è proprio la famiglia che ritrovo, quella che conoscevo. Con giocatori forti, una società ...

Advertising

elenabonetti : Plaudo al coraggio di queste ragazze di Cosenza, alla loro forza nel denunciare le violenze. Siamo di fronte a una… - ladyonorato : In Canada la protesta dei trasportatori continua, mentre il presidente rimane nascosto… coraggio e forza, amici can… - robertosaviano : Giovedì sarò a #Sanremo2022 per raccontare una storia sul coraggio, sulla scelta del coraggio. #Sanremo ha da sempr… - Nerys__ : RT @Kurosh_74: @Nerys__ Fai quello che ti senti di fare senza sforzarti, sei una leonessa Eli ricordatelo sempre. Inizio a conoscerti e ho… - lella_50 : RT @Claudiomar63: Il potere di condizionamento si basa sulla certezza che la vittima non abbia la forza ed il coraggio per reagire. Mi pare… -