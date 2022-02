Fondazione Open, Renzi: "La mia vita è stata scardinata e l'Anm rimane in silenzio" (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 febbraio 2022 "Ho letto che l'Anm dice che è intollerabile screditare i Pm sul piano personale. La mia vita è stata pubblicata e data in pasto sui giornali, è stata scardinata in violazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 febbraio 2022 "Ho letto che l'Anm dice che è intollerabile screditare i Pm sul piano personale. La miapubblicata e data in pasto sui giornali, èin violazione ...

Advertising

petergomezblog : Fondazione Open: chiesto il rinvio a giudizio per Renzi e altri 10 indagati, tra cui Lotti, Boschi, Bianchi e Carrai - petergomezblog : Fondazione Open: chiesto il rinvio a giudizio per Renzi e altri 10 indagati. Lui: “Lieto che inizi il processo”. Ma… - ilriformista : La reazione di #Renzi alla richiesta di rinvio a giudizio non si è fatta attendere: il leader di Italia Viva ha den… - effe1312 : RT @laura_ceruti: La cosa più comica di questa vicenda Open saranno le testimonianze di Bindi e Bersani in particolare di quest'ultimo che… - LucianoLibero : Aveva scambiato la Fondazione per il suo bancomat personale #Renzi #Open -