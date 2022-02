Foibe: Draghi, 'avvertimento attuale, mai più odio, divisioni e soprusi' (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Il 'Giorno del Ricordo' – istituito nel 2004 - ci impone di fermarci e riflettere sulle terribili sofferenze vissute dagli italiani nell'Alto Adriatico intorno alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Oggi commemoriamo le donne e gli uomini uccisi per mano dei partigiani jugoslavi e del regime comunista di Tito. E ricordiamo tutti coloro che furono costretti a lasciare la propria terra. Le loro storie sono un avvertimento quanto mai attuale del pericolo rappresentato dai totalitarismi e dalla violenza politica. Perché quelle divisioni, quell'odio, quei soprusi non trovino mai più spazio in Europa". Così il premier Mario Draghi, intervenendo nell'Aula del Senato per il Giorno del Ricordo. "A distanza di oltre settant'anni, dobbiamo cogliere l'opportunità di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Il 'Giorno del Ricordo' – istituito nel 2004 - ci impone di fermarci e riflettere sulle terribili sofferenze vissute dagli italiani nell'Alto Adriatico intorno alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Oggi commemoriamo le donne e gli uomini uccisi per mano dei partigiani jugoslavi e del regime comunista di Tito. E ricordiamo tutti coloro che furono costretti a lasciare la propria terra. Le loro storie sono unquanto maidel pericolo rappresentato dai totalitarismi e dalla violenza politica. Perché quelle, quell', queinon trovino mai più spazio in Europa". Così il premier Mario, intervenendo nell'Aula del Senato per il Giorno del Ricordo. "A distanza di oltre settant'anni, dobbiamo cogliere l'opportunità di ...

