Fognini raggiunge Sonego ai quarti di Buenos Aires. Per Musetti occasione a Rotterdam (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ci sono due italiani ai quarti di finale del torneo sulla terra di Buenos Aires, iniziato con l'emozionante addio di Juan Martin del Potro. Dopo la vittoria di Lorenzo Sonego contro il padrone di casa ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ci sono due italiani aidi finale del torneo sulla terra di, iniziato con l'emozionante addio di Juan Martin del Potro. Dopo la vittoria di Lorenzocontro il padrone di casa ...

Advertising

WeAreTennisITA : Lorenzo è nei quarti ?????? A Buenos Aires, Lorenzo Sonego batte anche il giovane argentino Sebastian Baez, vince per… - zazoomblog : Fognini raggiunge Sonego ai quarti di Buenos Aires. Per Musetti occasione a Rotterdam - #Fognini #raggiunge… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Fognini raggiunge Sonego ai quarti di Buenos Aires. Per Musetti occasione a Rotterdam - Gazzetta_it : Fognini raggiunge Sonego ai quarti di Buenos Aires. Per Musetti occasione a Rotterdam - BomprezziMarco : RT @WeAreTennisITA: Lorenzo è nei quarti ?????? A Buenos Aires, Lorenzo Sonego batte anche il giovane argentino Sebastian Baez, vince per 6-3… -