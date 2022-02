Fiorentina, Barone: «Oggi come una finale. Vlahovic? Preferisco parlare di chi è qui» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Joe Barone, dg della Fiorentina, ha parlato prima della gara di Coppa Italia contro l’Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni Joe Barone ha parlato ai microfoni di Mediaset prima di Atalanta-Fiorentina. RISCATTO – «Abbiamo passato un periodo dove siamo preparati per questa partita. E’ un obiettivo importante, questa gara è come una finale. Non veniamo da una bella prestazione ma il gruppo è compatto e vogliamo farlo vedere». JUVE E Vlahovic – «Tutte le gare sono importanti. Pensiamo prima ad Oggi e poi penseremo a quella in campionato. Pensiamo solo a questo, speriamo tra due ore che il risultato ci sia favorevole». REAL SU Vlahovic – «Tutto falso. Ci sono tante storie, ma la verità la sa chi ha concluso la trattativa. Comunque ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Joe, dg della, ha parlato prima della gara di Coppa Italia contro l’Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni Joeha parlato ai microfoni di Mediaset prima di Atalanta-. RISCATTO – «Abbiamo passato un periodo dove siamo preparati per questa partita. E’ un obiettivo importante, questa gara èuna. Non veniamo da una bella prestazione ma il gruppo è compatto e vogliamo farlo vedere». JUVE E– «Tutte le gare sono importanti. Pensiamo prima ade poi penseremo a quella in campionato. Pensiamo solo a questo, speriamo tra due ore che il risultato ci sia favorevole». REAL SU– «Tutto falso. Ci sono tante storie, ma la verità la sa chi ha concluso la trattativa. Comunque ...

