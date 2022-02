Feltri chiede scusa per Mani pulite | è colpa mia Ho usato il metodo della merda

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Trent'anni dopo i fatti si osservano da un altro punto di vista. Quello che Vittorioracconta oggi su Libero scrivendo diè il punto di vista di chi certe vicende non le ha solo seguite da vicino, ma le ha anche raccontate e oggi confessa come, e perché. "Alla vicenda di Chiesa i grandi quotidiani non diedero peso, sembrava una stupidaggine. Invece io ci inzuppai il biscotto, creando un caso. Poi intervistai Di Pietro, che mi fornì un quintale di materiale. E lo scandalo partì a razzo". All’epoca dell'inchiesta, che scoppiò il 17 febbraio 1992,dirigeva L'Indipendente, piccolo quotidiano senza troppa gloria. "Per tentare di resuscitarlo", ricorda oggi dalle pagine di Libero, "adottai i consigli di un vecchio grande giornalista, Gaetano Afeltra, il quale mi disse: riempi la prima pagina di ...