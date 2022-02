“È finita”. Brutte notizie per Paolo Bonolis e il suo pubblico: Mediaset ha deciso (Di giovedì 10 febbraio 2022) Proprio la trasmissione televisiva che doveva sostituire il fallimento, e dunque la conseguente cancellazione, di Live – Non è la D’Urso, Avanti un altro – Pure di sera di Paolo Bonolis, su Canale 5, sta vivendo la stessa sorte dello show che la precedeva. Il marito di Sonia Bruganelli, sempre affiancato da Luca Laurenti, dovrà chiudere in gran anticipo. Lo hanno rivelato Tv Blog ed il giornalista Davide Maggio, nelle ultime ore molto discusso per via delle sue parole sul look sanremese della cantante Emma Marrone. Il primo ha parlato in modo dettagliato dei deludenti ascolti registrati recentemente da Avanti un altro – Pure di sera di Paolo Bonolis, mentre l’altro si è concentrato sulla data del termine. Paolo Bonolis, la brutta notizia su Avanti un altro – Pure di ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 10 febbraio 2022) Proprio la trasmissione televisiva che doveva sostituire il fallimento, e dunque la conseguente cancellazione, di Live – Non è la D’Urso, Avanti un altro – Pure di sera di, su Canale 5, sta vivendo la stessa sorte dello show che la precedeva. Il marito di Sonia Bruganelli, sempre affiancato da Luca Laurenti, dovrà chiudere in gran anticipo. Lo hanno rivelato Tv Blog ed il giornalista Davide Maggio, nelle ultime ore molto discusso per via delle sue parole sul look sanremese della cantante Emma Marrone. Il primo ha parlato in modo dettagliato dei deludenti ascolti registrati recentemente da Avanti un altro – Pure di sera di, mentre l’altro si è concentrato sulla data del termine., la brutta notizia su Avanti un altro – Pure di ...

