Danilo Petrucci, apertura alla Superbike: “È un’opzione che non scarto…” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Superbike? Perché no. Questo, in sostanza, il messaggio lanciato da Danilo Petrucci. L’ex pilota di MotoGP che recentemente ha partecipato alla Dakar 2022 con KTM, si è accordato con Ducati per correre nella MotoAmerica. Nei weekend nei quali questa categoria sarà in letargo, il ternano potrebbe pensare di impegnarsi anche nella SBK. Le parole di Danilo Petrucci sulla Superbike Ecco le parole del centauro ternano rilasciate al canale ufficiale del sito della WorldSBK: “Forse potrebbe essere un’opzione nel caso in cui le gare non siano in programma nello stesso weekend. Sarei contento di correre in Superbike per alcune gare. Senza dubbio il nostro obiettivo è quello di correre nel MotoAmerica. Non ho mai corso in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022)? Perché no. Questo, in sostanza, il messaggio lanciato da. L’ex pilota di MotoGP che recentemente ha partecipatoDakar 2022 con KTM, si è accordato con Ducati per correre nella MotoAmerica. Nei weekend nei quali questa categoria sarà in letargo, il ternano potrebbe pensare di impegnarsi anche nella SBK. Le parole disullaEcco le parole del centauro ternano rilasciate al canale ufficiale del sito della WorldSBK: “Forse potrebbe esserenel caso in cui le gare non siano in programma nello stesso weekend. Sarei contento di correre inper alcune gare. Senza dubbio il nostro obiettivo è quello di correre nel MotoAmerica. Non ho mai corso in ...

