“Ci siamo rotti i polmoni”, Legambiente scende in piazza contro l’inquinamento ad Avellino (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Ci siamo rotti i polmoni“: questo lo slogan del flash mob promosso da Legambiente ad Avellino per sollecitare le autorità politiche, istituzionali e sanitarie, a considerare l’inquinamento atmosferico una priorità delle rispettive agende. La manifestazione, svoltasi nella centrale piazza della Libertà nel rispetto delle norme anti Covid, intende richiamare l’attenzione sul fatto che il capoluogo irpino guida la classifica di tutto il Centro Sud in quanto a inquinamento atmosferico: rispetto alla soglia di sicurezza delle Pm 2,5, fissata a 10 microgrammi per metro cubo, ad Avellino si registra un dato di 16,2, più del 50% sopra la soglia di sicurezza. Uno studio dell’Università di Barcellona ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Ci“: questo lo slogan del flash mob promosso daadper sollecitare le autorità politiche, istituzionali e sanitarie, a considerareatmosferico una priorità delle rispettive agende. La manifestazione, svoltasi nella centraledella Libertà nel rispetto delle norme anti Covid, intende richiamare l’attenzione sul fatto che il capoluogo irpino guida la classifica di tutto il Centro Sud in quanto a inquinamento atmosferico: rispetto alla soglia di sicurezza delle Pm 2,5, fissata a 10 microgrammi per metro cubo, adsi registra un dato di 16,2, più del 50% sopra la soglia di sicurezza. Uno studio dell’Università di Barcellona ...

Advertising

anteprima24 : ** 'Ci siamo rotti i polmoni', Legambiente scende in piazza contro l'inquinamento ad #Avellino **… - iopunto67 : RT @mattinodinapoli: Avellino, «Ci siamo rotti i polmoni»: Legambiente in piazza con il flash mob - mattinodinapoli : Avellino, «Ci siamo rotti i polmoni»: Legambiente in piazza con il flash mob - lalala_1712 : Ci siamo rotti il c**** del game, dell’amore libero e di questa roba inutile #jeru - mitrandirr : RT @BeppeSama: Siamo sinceri ,il Milan ieri sera ha mostrato una freschezza fisico mentale che Noi adesso non abbiamo. Avendo riserve scars… -