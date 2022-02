Caterina Caselli – Una vita | 100 vite | quando inizia il docufilm sulla vita della cantante in onda oggi su Rai3

(Di giovedì 10 febbraio 2022) La scelta diper la prima serata di giovedì 10 febbraio 2022 è unche racconta la storiastraordinaria. Nella pellicola– Una, 100il racconto dell’artista prende forma in una lunga serie di ricordi attraverso le tappe fmentali che hanno scandito le sue tantee la sua grande carriera. Il film racconta lain prima persona, con la sua stessa partecipazione a guidare il viaggio degli spettatori dall’infanzia agli esordi folgoranti nel mondomusica e la sua affermazione come mosca bianca nel panorama italiano, unica nel suo genere. La trama e le curiosità...

E chi non ha mai cantato a squarciagola Insieme a te non ci sto più almeno una volta nella vita?è diventata un'icona della musica italiana e le sue canzoni ci hanno sempre fatto ...Serena Bortone gelata daa Oggi è un altro giorno: 'Cambiamo discorso' Nella puntata di questo pomeriggio di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ha avuto ospite una grandissima artista della musica ...Questa sera andrà in onda su Rai Tre il documentario dedicato alla vita della grande cantante Caterina Caselli, pronta a raccontarsi come mai prima d’ora. Intervenuta negli studi di Oggi è un altro ...Questa sera, giovedì 10 febbraio 2022, alle ore 21.20 su Rai 3 il documentario Caterina Caselli. Una vita, cento vite, il racconto unico e senza tempo di una grande figura della cultura italiana, ...