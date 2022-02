(Di giovedì 10 febbraio 2022) Per oltre 1 azienda su 4 (27%) il caro energia rischia di far saltate i piani didel 2022 mettendo una seria ipoteca sulla crescita del Paese in termini di economia e lavoro. E' quanto emerge ...

Advertising

fisco24_info : Bollette: Uecoop, sviluppo a rischio per 1 impresa su 4: Caro energia sta squilibrando parametri economici -

Ultime Notizie dalla rete : Bollette Uecoop

ANSA Nuova Europa

Con l'85% delle merci che viaggia su strada - evidenzia- il caro prezzi minaccia anche le catene di approvvigionamento considerato che la benzina ha sfondato i 2 euro al litro con aumenti a ...Roma, 10 feb 15:00 - Per oltre un'azienda su quattro (27 per cento) il caro energia rischia di far saltate i piani di sviluppo del 2022, mettendo una seria ipoteca...Con l'85% delle merci che viaggia su strada - evidenzia Uecoop - il caro prezzi minaccia anche le catene di approvvigionamento considerato che la benzina ha sfondato i 2 euro al litro con aumenti a ...Il 27% delle imprese che investono su soluzioni green – spiega Uecoop – sta puntando sulla coibentazione con isolamento termico delle sedi di lavoro in modo da ridurre il peso delle bollette di luce e ...