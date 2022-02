Bari | Pucino | “La classifica non mente | serve cattiveria 8 punti sono abbastanza”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Le parole del difensore biancorosso in relazione al ruolino di marcia del, capolista del Girone C di Serie C

... i giocatori delsono 'tranquilli'. A dirlo è proprio un biancorosso: Raffaele, che invita 'chi ha momenti di dubbio o di sconforto, di aprire televideo o qualche social così da vedere ...Allenatore: Alberto Colombo(4 - 3 - 1 - 2): Frattali;, Gigliotti, Terranova, Ricci; Maita, Maiello, Scavone; D'Errico; Antenucci, Cheddira. Allenatore: Michele Mignani Dove vederla in TV ...Parola a Raffaele Pucino. Il classe '91 del Bari ha detto la sua in merito all'attuale momento stagionale della formazione di Michele Mignani, in vetta al Girone C di Serie C ma in preda ad un momento ...A RadioBari il terzino biancorosso Raffaele Pucino ha commentato brevemente il momento del Bari, sconfitto nell'ultima uscita e prossimo al derby di Monopoli, mandando anche un messaggio a quella ...