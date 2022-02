Alex Belli torna al Grande Fratello Vip, i concorrenti lo scoprono. Delia Duran: “Mi sta distruggendo” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Colpo di scena per i concorrenti del Grande Fratello Vip, che hanno appreso del ritorno di Alex Belli. Informati dalle grida di un uomo fuori dalla Casa più spiata d’Italia, i Vipponi hanno cominciato a parlare di questo rientro dell’attore e sembra particolarmente preoccupata la compagna (o ex) Delia Duran. Anche Soleil Sorge ha agito immediatamente quando ha scoperto la notizia, andando a riferirlo ad Alessandro Basciano. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non si è mostrata però particolarmente sorpresa, dicendo anzi che Alex Belli l’aveva già informata. Alex Belli al Grande Fratello Vip, il ritorno spifferato ai Vipponi Momenti di agitazione fuori dalla ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 11 febbraio 2022) Colpo di scena per idelVip, che hanno appreso del ritorno di. Informati dalle grida di un uomo fuori dalla Casa più spiata d’Italia, i Vipponi hanno cominciato a parlare di questo rientro dell’attore e sembra particolarmente preoccupata la compagna (o ex). Anche Soleil Sorge ha agito immediatamente quando ha scoperto la notizia, andando a riferirlo ad Alessandro Basciano. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non si è mostrata però particolarmente sorpresa, dicendo anzi chel’aveva già informata.alVip, il ritorno spifferato ai Vipponi Momenti di agitazione fuori dalla ...

GrandeFratello : Dayane ha conosciuto Alex Belli? Per lei è il tipo giusto per Soleil? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in… - Gianni_gian13 : RT @sonoingenua_: Delia è talmente ridicola che appena ha visto Soleil fare un massaggio a Gianluca… lei si è fiondata a fare un massaggio… - ai_inturri : Io non vedo l'ora di vedere il primo aperitivo con delia, Alex belli e il santero in casa. #jerù - pupastra1973 : RT @VicolodelleNews: #gfvip ' C'è ne andavamo via tutti a Natale e poi ritornavamo '?????? Lulú reagisce così quando ha saputo che Alex Belli… - MargheritaSann7 : RT @PUNGOLO1962: DELIA PARLA CON SOLEIL DEL SUO RAPPORTO CON ALEX BELLI PARE DI CAPIRE DI AVER GIÀ PRESO UNA POSIZIONE.SARA' VERO?#GFvip ht… -