(Di giovedì 10 febbraio 2022) Pro Football Talk ha riportato la notizia di una possibiletura dial. Secondo la pagina Twitter di Pro Football Talk, che vanta oltre un milione di fan, il presidente della All Elite Wrestling avrebbe compilato la richiesta ditura. Un’eventualità che lo stessosi è apprestato a smentire. The fact checking standard for @ProFootballTalk reporting is far lower than that of @AEW’s roving reporter @schiavone24. I’m definitely not running for Congress; this filing is faker than Eddie Gilbert’s apology to Tommy Rich in 1984. PFT sources as trustworthy as @The MJF....