Volley | Superlega 2021 22 | Cisterna si impone su Piacenza | Vibo Valentia e Padova su Taranto e Ravenna

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Giornata di recuperi per ladimaschile italiano, con tre partite disputate quest’oggi che muovono la zona centrale della classifica. Vittoria importante per la Tonno Callipo Calabriache sifra le mura amiche sulla Gioiella Prismaper tre set a uno (25-15, 22-25, 25-20, 25-22) e sale a quindici punti; i calabresi restano al penultimo posto ma, avanti di due posizioni, ha cinque punti ma anche due partite disputate in più. Protagonista della sfida il giapponese Yuji Nishida, che chiude la sfida con 29 punti messi a segno. Percorso netto invece per la Top, che senza l’alzatore Gidard ha bisogno di tre set per poter mandare ko la Gas Sales Bluenergy ...

Advertising

Gazzetta_it : Nishida trascina Vibo Valentia, punti pesanti per la salvezza #volley - tyskmic : RT @TonnoCallipoVol: ?? L’Acqua Sorbello accompagna quotidianamente la dieta degli atleti della Tonno Callipo Volley! L'acqua più leggera a… - ykichan : RT @pilloledivolley: 9 febbraio classifica ??: Padova aggancia Verona, Cisterna prende Taranto, Vibo Valentia rimane attaccata al treno salv… - _milkyway15 : RT @pilloledivolley: 14ª RS: Vibo Valentia supera 3-1 una Taranto orfana di Falaschi e fa suo il derby del Sud salendo a quota 15 punti in… - Aeri_Rylyn : RT @pilloledivolley: 9 febbraio classifica ??: Padova aggancia Verona, Cisterna prende Taranto, Vibo Valentia rimane attaccata al treno salv… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Superlega

C'è chi crede da tempo nel progetto Cuneoe lo ha sostenuto negli anni, contribuendo alla sua crescita. L'attuale momento, dunque, con ... il traguardo della. Il lavoro svolto, in ...Un'altra prova di carattere dei campioni d'Italia che ancora una volta in rimonta (era accaduto anche con Trento in) hanno la meglio su un avversario molto fisico che ha provato con battute ...Giornata di recuperi per la Superlega di volley maschile italiano, con tre partite disputate quest’oggi che muovono la zona centrale della classifica. Vittoria importante per la Tonno Callipo Calabria ...La prima vittoria resta stregata. La Consar Rcm perde il recupero casalingo con Padova (1-3), lottando come sempre ma senza riuscire a trovare i punti importanti nei momenti chiave dei set. Unica ...