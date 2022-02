Volley, Superlega 2021/2022: sorpresa Cisterna, bene Vibo Valentia e Padova (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nei tre match valevoli per la Superlega 2021/2022 di Volley, spicca il successo di Cisterna. La formazione laziale ha infatti sconfitto per 3-0 (25-17, 26-24, 25-13) la più quotata Piacenza, centrando la sesta vittoria stagionale ed ottenendo tre punti fondamentali in chiave salvezza. Ennesimo ko del fanalino di coda Ravenna, che perde la diciassettesima partita su altrettante giocate e cede il passo a Padova. 1-3 (21-25, 21-25, 25-23, 18-25) il punteggio in favore dei veneti, che conquistano un importante successo in chiave salvezza. Infine, sempre in un match che riguarda la zona retrocessione, Vibo Valentia supera Taranto per 3-1 (25-15, 22-25, 25-20, 25-22). SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nei tre match valevoli per ladi, spicca il successo di. La formazione laziale ha infatti sconfitto per 3-0 (25-17, 26-24, 25-13) la più quotata Piacenza, centrando la sesta vittoria stagionale ed ottenendo tre punti fondamentali in chiave salvezza. Ennesimo ko del fanalino di coda Ravenna, che perde la diciassettesima partita su altrettante giocate e cede il passo a. 1-3 (21-25, 21-25, 25-23, 18-25) il punteggio in favore dei veneti, che conquistano un importante successo in chiave salvezza. Infine, sempre in un match che riguarda la zona retrocessione,supera Taranto per 3-1 (25-15, 22-25, 25-20, 25-22). SportFace.

