"Vite - L'arte del possibile", stasera l'intervista a Renzo Rosso. (Di mercoledì 9 febbraio 2022) È l’imprenditore Renzo Rosso il protagonista della nuova puntata di "Vite – L'arte del possibile". L’intervista andrà in onda su Sky TG24 mercoledì 9 febbraio alle 20.45, su Sky arte sabato 12 febbraio alle 10.40 e sarà disponibile on demand e sul sito skytg24.it. L’incontro con il celebre creatore del marchio Diesel e fondatore del Gruppo Otb “Only the brave”, che racchiude molte altre realtà imprenditoriali, è l’occasione per parlare, fra l’altro, della scelta di lavorare nel mondo della moda, delle origini del suo successo, di quelle familiari. E del suo stile di leadership. Per quanto riguarda invece il futuro della propria azienda, oltre agli investimenti in start-up tecnologiche in diversi settori merceologici, afferma di aver “già tracciato la nostra successione ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 9 febbraio 2022) È l’imprenditoreil protagonista della nuova puntata di "– L'del". L’andrà in onda su Sky TG24 mercoledì 9 febbraio alle 20.45, su Skysabato 12 febbraio alle 10.40 e sarà disponibile on demand e sul sito skytg24.it. L’incontro con il celebre creatore del marchio Diesel e fondatore del Gruppo Otb “Only the brave”, che racchiude molte altre realtà imprenditoriali, è l’occasione per parlare, fra l’altro, della scelta di lavorare nel mondo della moda, delle origini del suo successo, di quelle familiari. E del suo stile di leadership. Per quanto riguarda invece il futuro della propria azienda, oltre agli investimenti in start-up tecnologiche in diversi settori merceologici, afferma di aver “già tracciato la nostra successione ...

