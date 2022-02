Vaccino covid, Aifa: “22 i morti correlabili” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – covid e Vaccino, in un anno sono stati 22 i morti considerati correlabili alla somministrazione, pari a circa 0,2 casi ogni milione di dosi somministrate. E’ quanto emerge dal ‘Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti covid-19’, presentato oggi dall’Agenzia italiana del farmaco Aifa. “Entro i 14 giorni dalla vaccinazione, per qualunque dose – si precisa comunque nel report – i decessi osservati sono sempre nettamente inferiori ai decessi attesi. Non c’è quindi, nella popolazione di soggetti vaccinati, alcun aumento del numero di eventi rispetto a quello che ci saremmo aspettati in una popolazione simile ma non vaccinata”. Sono state 118mila le segnalazioni di eventi avversi in un anno. “Era il 27 dicembre 2020 quando l’Italia e l’Europa celebravano il V-Day, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) –, in un anno sono stati 22 iconsideratialla somministrazione, pari a circa 0,2 casi ogni milione di dosi somministrate. E’ quanto emerge dal ‘Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti-19’, presentato oggi dall’Agenzia italiana del farmaco. “Entro i 14 giorni dalla vaccinazione, per qualunque dose – si precisa comunque nel report – i decessi osservati sono sempre nettamente inferiori ai decessi attesi. Non c’è quindi, nella popolazione di soggetti vaccinati, alcun aumento del numero di eventi rispetto a quello che ci saremmo aspettati in una popolazione simile ma non vaccinata”. Sono state 118mila le segnalazioni di eventi avversi in un anno. “Era il 27 dicembre 2020 quando l’Italia e l’Europa celebravano il V-Day, ...

