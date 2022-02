UFFICIALE – Giovinco passa alla Sampdoria

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Adesso èè un nuovo giocatore della. L’attaccante classe ’87 arriva a titolo definitivo e firma un contratto della durata di sei mesi. Un acquisto dovuto soprattutto all’esigenza di sostituire Gabbiadini, la cui stagione è finita in anticipo per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.torna in Serie A dopo le recenti esperienze con la maglia del Toronto e poi dell’Hilal. Nel campionato italiano ha vestito le maglie di Empoli, Parma e Juventus con le quali ha collezionato 190 presenze e 40 reti nel massimo campionato italiano. La squadra con cui ha realizzato più reti e il Parma (23), mentre quella con cui ha raggiunto il più alto numero di presenze è la Juventus (132). OFFICIAL#è blucerchiato: contratto fino al 30 giugno ...

Sebastiantorna in Italia dopo sei anni: èil passaggio alla Sampdoria, che si 'ripara' dopo l'infortunio di Gabbiadini (stagione finita). Per l'ex attaccante della Juventus - che ha giocato ...Sebastianè ufficialmente un giocatore della Sampdoria . La 'Formica Atomica' è approdato in blucerchiato dopo il grave infortunio occorso a Manolo Gabbiadini, facendo così ritorno in Italia dopo sette ...Ora Sebastian Giovinco è un giocatore blucerchiato a tutti gli effetti. L'attaccante ha firmato con la Sampdoria un contratto fino a giugno ...Con una breve nota ufficiale la Sampdoria ha annunciato l'arrivo di Sebastian Giovinco, a titolo definitivo fino a giugno. A seguire la nota ufficiale: "L'U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a t ...