Stefania e Amos | il trionfo pietra dopo pietra

Advertising

Coninews : ?? LEGGENDARIIIIIIII ?? La prima medaglia a cinque cerchi del #curling italiano è d'OROOOOO! ?? A #Beijing2022 Stef… - Eurosport_IT : ?????? STEFANIA CONSTANTINI E AMOS MOSANER D'ORO ?????? Avete presente le favole? Questa è la realtà. Incredibili!… - Eurosport_IT : PUÒ PARTIRE LA FESTAAAAAAAAAAAAA! ?????? Incredibile impresa di Amos Mosaner e Stefania Constantini che regalano all'… - Corriere : Il curling, i vini e il rituale dei calzini: ecco Stefania & Amos (che sono una coppia solo nello sport) - EmilianoVerga : RT @Palazzo_Chigi: Vittoria dopo vittoria hanno fatto appassionare gli italiani al #curling, Stefania #Constantini e Amos #Mosaner sono cam… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Amos

Curling misto, Constantini - Mosaner dominano i norvegesi in finale: meraviglia Italia con soli 333 tesserati e tre centri per le gare di LEO TURRINIConstantini eMosaner hanno infranto il tabù nella finale contro la Norvegia, dominata come le precedenti dieci partite.La seconda medaglia d'oro dell'Italia a Pechino arriva dal curling. La coppia formata da Amos Mosaner e Stefania Constantini ha sconfitto per 8 a 5 la Norvegia in finale. Sempre lucida e precisa, la c ...Curling misto, Constantini-Mosaner dominano i norvegesi in finale: meraviglia Italia con soli 333 tesserati e tre centri per le gare ...