Spread Btp - Bund: apre in rialzo a 160,1 punti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il differenziale tra Btp e Bund ha aperto a 160,1 punti, in rialzo rispetto alla chiusura del giorno precedente, a 158,3 punti. Il rendimento del decennale italiano è all'1,811%, in calo rispetto all'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il differenziale tra Btp eha aperto a 160,1, inrispetto alla chiusura del giorno precedente, a 158,3. Il rendimento del decennale italiano è all'1,811%, in calo rispetto all'...

petergomezblog : In rialzo i rendimenti dei titoli di Stato europei. Btp italiano 1,86%, lo spread supera i 160 punti… - MichelaRoi : RT @cjmimun: Lo spread tra Btp e Bund apre a 156 punti con il rendimento del decennale italiano all'1,80% - fisco24_info : Spread Btp-Bund: apre in rialzo a 160,1 punti: Il rendimento del decennale italiano in calo all'1,811% - cjmimun : Lo spread tra Btp e Bund apre a 156 punti con il rendimento del decennale italiano all'1,80% - ForexOnlineMeIt : BTp 2033 in dollari, rendimento salito al 3,45%: ecco cosa ci dice lo spread - Investire Oggi -