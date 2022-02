Snowboardcross, la delusione di Michela Moioli su Instagram: “Il mio incubo, l’importante è rialzarsi e imparare dagli errori” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Niente medaglie quest’oggi per l’Italia nei Giochi Olimpici invernali di scena a Pechino, e purtroppo la delusione più grande è arrivata da Michela Moioli. La ventiseienne di Alzano Lombardo ha dovuto alzare bandiera bianca in semifinale dello Snowboardcross, non riuscendo nemmeno a trionfare nella Small final a causa di una caduta. Una grande delusione per lei, oro quattro anni fa a Pyeongchang e che puntava a ripetersi per ampliare il suo palmares. Invece, dopo una giornata abbastanza agevole tra ottavi e quarti di finale, non è riuscita ad imprimere il suo passo in semifinale, venendo beffata al fotofinish. L’atleta azzurra, portabandiera della spedizione, ha espresso la sua delusione con un post su Instagram: “Sembrava tutto perfetto … e invece.. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Niente mee quest’oggi per l’Italia nei Giochi Olimpici invernali di scena a Pechino, e purtroppo lapiù grande è arrivata da. La ventiseienne di Alzano Lombardo ha dovuto alzare bandiera bianca in semifinale dello, non riuscendo nemmeno a trionfare nella Small final a causa di una caduta. Una grandeper lei, oro quattro anni fa a Pyeongchang e che puntava a ripetersi per ampliare il suo palmares. Invece, dopo una giornata abbastanza agevole tra ottavi e quarti di finale, non è riuscita ad imprimere il suo passo in semifinale, venendo beffata al fotofinish. L’atleta azzurra, portabandiera della spedizione, ha espresso la suacon un post su: “Sembrava tutto perfetto … e invece.. ...

