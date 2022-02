Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'emersa da scrutini difficoltà a parlare bimbi elementari' (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Negli ultimi scrutini abbiamo riscontrato una difficoltà nell'espressione orale soprattutto alle elementari, per i più piccoli. Alle secondarie situazioni di timidezza e fragilità". Lo dice all'Adnkronos la presidente dei presidi del Lazio Cristina Costarelli che commenta: "La pandemia sta condizionando la Scuola. La difficoltà a parlare, ad esprimersi è più forte alla primaria e potrebbe essere legata all'isolamento, alla solitudine". Secondo Costarelli, "i più grandi hanno vissuto e conosciuto molti più anni sereni, tranquilli. Per loro la reazione alla pandemia dove c'era una fragilità pregressa, ha creato un grande disagio. Ma dove la struttura era più forte ha condotto ad una ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Negli ultimiabbiamo riscontrato unanell'espressione orale soprattutto alle, per i più piccoli. Alle secondarie situazioni di timidezza e fragilità". Lo dice all'Adnkronos la presidente deidelCristinache commenta: "La pandemia sta condizionando la. La, ad esprimersi è più forte alla primaria e potrebbe essere legata all'isolamento, alla solitudine". Secondo, "i più grandi hanno vissuto e conosciuto molti più anni sereni, tranquilli. Per loro la reazione alla pandemia dove c'era una fragilità pregressa, ha creato un grande disagio. Ma dove la struttura era più forte ha condotto ad una ...

Advertising

TV7Benevento : Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'emersa da scrutini difficoltà a parlare bimbi elementari' -… - giornali_it : **Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'primarie senza fondi per acquisto ffp2, Dl solo per secondarie'** #9febbraio… - zazoomblog : Scuola: Costarelli (presidi Lazio) primarie senza fondi per acquisto ffp2 Dl solo per secondarie - #Scuola:… - TV7Benevento : **Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'caos regolare, stiamo entrando in nuovo sistema'** - - TV7Benevento : **Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'primarie senza fondi per acquisto ffp2, Dl solo per secondarie'** -… -