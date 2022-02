Samsung presenta gli smartphone Galaxy S22 e il tablet Galaxy Tab S8

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’azienda coreana ha ufficializzato i nuovi top di gamma per il 2022, incluso un modello Ultra, compatibile con S-Pen, che è di fatto unNote. In arrivo anche tre nuoviTab S8

Advertising

Agenzia_Italia : ??Resistenza a urti e graffi e Intelligenza Artificiale, #Samsung presenta i nuovi prodotti top #GalaxyS22 ??… - infoitscienza : Samsung presenta la nuova famiglia Galaxy S22 - Tuttoinfor : Samsung ha presentato all’evento Unpacked, le sue novità in ambito smartphone e tablet, nello specifico la serie Ga… - fotopuntoit : Samsung presenta la nuova famiglia Galaxy S22 - TV7Benevento : Samsung presenta i nuovi Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra: prestazioni, display e fotocamere sempre al top - -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung presenta

Galaxy Tab S8 Ultra - Versione 12 GB 256 GB 1.449,00 Acquista su Amazon Italiaonlineprodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e - commerce. In ...Per dare vita a un look più elegante e definito,ha progettato entrambi i dispositivi con un display piatto distintivo , completo di una lussuosa finitura in vetro opaca.Galaxy S22 e ...Ieri 9 febbraio sono stati presentati alcuni degli smartphone più attesi dell’anno, vale a dire i nuovi Samsung Galaxy S22. Inoltre, sui nuovi Samsung Galaxy S22 vi è anche una supervalutazione ...Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è finalmente fra noi, ma una domanda sorge spontanea: conviene acquistare questo modello o optare per il Tab S7+ del 2020? La serie Galaxy Tab S8 è stata presentata ieri ...