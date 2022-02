Salah e la Coppa d'Africa persa, Klopp: 'E' deluso, ma saprà reagire' (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Jurgen Klopp si prepara a riabbracciare Momo Salah, che viene dalla cocente delusione della Coppa d'Africa persa in finale contro il Senegal.... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Jurgensi prepara a riabbracciare Momo, che viene dalla cocente delusione dellad'in finale contro il Senegal....

sportli26181512 : Salah e la Coppa d'Africa persa, Klopp: 'E' deluso, ma saprà reagire': Jurgen Klopp si prepara a riabbracciare Momo…