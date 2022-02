Roma, Kumbulla detta la strada: «Bisogna lavorare sulla mentalità» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il difensore della Roma Kumbulla ha commentato la sconfitta contro l’Inter Marash Kumbulla, difensore della Roma, ai canali ufficiali giallorossi ha commentato la sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter. LE PAROLE – «Abbiamo sbagliato l’approccio alla partita, c’è tanto rammarico perché poi abbiamo giocato bene. Dobbiamo analizzare gli errori e cercare di migliorare. Dobbiamo cercare di essere costanti durante la partita perché abbiamo alternato troppo momenti buoni e altri negativi. Dobbiamo lavorare sulla mentalità ed essere costanti in tutta la partita. Il Sassuolo? Analizzeremo gli errori e penseremo subito al match di domenica, una gara non facile che vogliamo vincere». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il difensore dellaha commentato la sconfitta contro l’Inter Marash, difensore della, ai canali ufficiali giallorossi ha commentato la sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter. LE PAROLE – «Abbiamo sbagliato l’approccio alla partita, c’è tanto rammarico perché poi abbiamo giocato bene. Dobbiamo analizzare gli errori e cercare di migliorare. Dobbiamo cercare di essere costanti durante la partita perché abbiamo alternato troppo momenti buoni e altri negativi. Dobbiamoed essere costanti in tutta la partita. Il Sassuolo? Analizzeremo gli errori e penseremo subito al match di domenica, una gara non facile che vogliamo vincere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

