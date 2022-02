“Qual è, tra le altre, una caratteristica dei Pokémon?” La strana domanda in un concorso interno dei carabinieri: il sindacato protesta (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Qual è, tra le altre, una caratteristica dei Pokémon, le creature dell’omonimo videogioco di Satoshi Tajiri?”. È questa la domanda che ha generato polemiche all’interno del sindacato dei carabinieri Unarma che, tramite una lettera firmata dal suo Segretario generale, Antonio Nicolosi, e indirizzata al Comando Generale dell’Arma dei carabinieri, ha voluto spiegare le proprie perplessità sul quesito contenuto nel 27esimo concorso per Sovrintendenti. Le risposte multiple tra le Quali poter scegliere erano: “Che si nutrano di pizza”, “Che non muoiano in combattimento”, “Che camminino all’indietro”, “Che si spostino con biciclette ad una ruota”. Nella lettera Nicolosi chiarisce che l’argomento in sé non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “è, tra le, unadei, le creature dell’omonimo videogioco di Satoshi Tajiri?”. È questa lache ha generato polemiche all’deldeiUnarma che, tramite una lettera firmata dal suo Segretario generale, Antonio Nicolosi, e indirizzata al Comando Generale dell’Arma dei, ha voluto spiegare le proprie perplessità sul quesito contenuto nel 27esimoper Sovrintendenti. Le risposte multiple tra lei poter scegliere erano: “Che si nutrano di pizza”, “Che non muoiano in combattimento”, “Che camminino all’indietro”, “Che si spostino con biciclette ad una ruota”. Nella lettera Nicolosi chiarisce che l’argomento in sé non ...

