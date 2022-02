Porto crocieristico a Fiumicino | l’Adsp frena | “Progetto ‘fuori legge' ”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)– Un“irricevibile” e “fuori”: è il commento del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Pino Musolino, aldelturistico nell’area del vecchio faro a. “Ho già avuto modo di esprimere la mia opinione al riguardo. Ilturistico privato, e sottolineo privato, didi cui si parla, non rientra nella competenza del“, le parole del presidente Musolino. “Per come è strutturato, ildellaWaterfront, controllata dalla Royal Caribbean, sembrerebbe ben al di fuori dei confini e delle possibilità stabilite dalla84/94, assodato che laitaliana non prevede che una iniziativa di ...

Un sistema che lavori in sinergia con il, coinvolgendo traffico rotabile,e potenzi il trasporto via ferro, oltre alla promozione delle opere di ultimo miglio essenziali per la ......dal cielo nel momento il cui l'emergenza sanitaria ha messo al tappeto il businesse ...la sanzione che Anac deve comminare per aver assunto all'inizio del 2017 l'ex presidente del...All’Alto Fondale le crociere “Perché se non liberiamo l’Alto Fondale non possiamo attuare le previsioni del porto passeggeri”. Il Molo sarà pertanto dedicato esclusivamente al traffico crocieristico ...Ma la Fiumicino Waterfront è una società interamente partecipata dalla Royal Caribbean – spiega Repubblica – il gruppo crocieristico più grande del mondo, che da tempo aveva preparato un progetto per ...