Piazza Affari in rally | Banco BPM spicca il volo

(Adnkronos) – Giornata di acquisti per il listino milanese, maglia rosa in Europa grazie alle performance dei bancari e dei titoli del comparto industriale. Tra i primi, UniCredit ha segnato un +1,53%, Intesa Sanpaolo è salita del 3,03% e Banco Bpm ha terminato con un +8,08% dopo aver annunciato di aver chiuso il 2021 con un utile netto di 569 milioni di euro, contro i 21 milioni del 2020. Mediobanca (+2,12%) nei primi sei mesi ha evidenziato un'ultima riga di conto economico da record a 526 milioni (consenso a 482 milioni), +28% nel confronto annuo. Conti da incorniciare anche per FinecoBank (+4,3%) che nel 2021 ha visto i ricavi salire del 7,4% a 804,5 milioni e l'utile attestarsi a 349,2 milioni (+7,6%). Sul Ftse Mib, che si è fermato a 27.128,99 punti (+2,72%), Bper Banca (0,88%) si è mossa in controtendenza dopo il rally della vigilia:

