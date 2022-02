Papa Francesco: la madre di Cr7 gli regala la maglia, per il portoghese è un momento no (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Questa mattina, la madre di Cristiano Ronaldo, Maria Dolores dos Santos Viveiros da Aveiro, ha aspettato Papa Francesco all’uscita dall’udienza generale nell’Aula Paolo VI. Dopo averlo salutato, gli ha donato la maglietta del Manchester United appartenente al figlio. Cr7 non si trova ad affrontare un buon momento, restare a secco per cinque partite, non gli succedeva da ben dieci anni. Nel match di ieri contro il Burnley, in cui Ronaldo è rimasto ancora una volta in panchina, si ha avuto la conferma che l’attaccante portoghese si trova in un momento negativo della sua carriera. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Questa mattina, ladi Cristiano Ronaldo, Maria Dolores dos Santos Viveiros da Aveiro, ha aspettatoall’uscita dall’udienza generale nell’Aula Paolo VI. Dopo averlo salutato, gli ha donato la maglietta del Manchester United appartenente al figlio. Cr7 non si trova ad affrontare un buon, restare a secco per cinque partite, non gli succedeva da ben dieci anni. Nel match di ieri contro il Burnley, in cui Ronaldo è rimasto ancora una volta in panchina, si ha avuto la conferma che l’attaccantesi trova in unnegativo della sua carriera. SportFace.

