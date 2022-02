(Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – C’è molta Italia dietro il successo di oggi nella ricerca al Jet sullae tra questi università, grandi imprese come Eni e i maggiori enti e consorzi di ricerca scientifica nazionale. Ecco chi sono tutti ‘gli’. L’è l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile e coordina la partecipazione italiana alle attività di Eurofusion, a cui contribuiscono 21 partner, tra università, enti di ricerca e industrie: Cineca, Cnr, Consorzio Create, Consorzio Rfx, Dtt, Infn, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università di Milano Bicocca, Università di Palermo,Università di Pisa, Sapienza Università di Roma Università di Roma Tre, Università di Roma Tor Vergata, ...

Advertising

telodogratis : Nucleare, da Enea a Cnr a Eni: gli italiani della fusione - LaPresse_news : Ricercatori europei e italiani ottengono una quantità di energia record da reazioni di fusione. - italiaserait : Nucleare, da Enea a Cnr a Eni: gli italiani della fusione - sulsitodisimone : Nucleare, da Enea a Cnr a Eni: gli italiani della fusione - fisco24_info : Nucleare, da Enea a Cnr a Eni: gli italiani della fusione: (Adnkronos) - Università, grandi imprese e i maggiori En… -

Ultime Notizie dalla rete : Nucleare Enea

Ecco chi sono tutti 'gli italiani della fusione'. L'è l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e coordina la partecipazione italiana ...... ha spiegato Alessandro Dodaro, Direttore del Dipartimento Fusione e tecnologie per la sicurezzadie Program manager del gruppo di ricerca italiano in ambito EuroFusion. Cosa è la ...La fusione nucleare è ogni giorno che passa sempre più vicina ... Svizzera e Ucraina - e co-finanziato dalla Commissione Europea. L'Italia con ENEA è il secondo partner più importante alle spalle ...Ecco chi sono tutti ‘gli italiani della fusione nucleare’. L’Enea è l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile e coordina la partecipazione italiana ...