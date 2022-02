(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una coppia di club in lotta per il secondo posto in Ligue 1 al momento si affronterà nei quarti di finale della Coupe de France oggi, mercoledì 9 febbraio, quando ilospiterà ilall’Allianz Riviera nel sud della Francia. Gli Aiglons, che sono scesi al terzo posto in patria lo scorso fine settimana, hanno eliminato i campioni in carica del Paris Saint-Germain ai rigori negli ottavi di finale, mentre i 10 volte vincitori di questa competizione hanno superato il Montpellier HSC ai calci di rigore. Il calcio di inizio diè previsto alle 21:15 Anteprima della partita: a che punto sono le due squadre?Proprio come ha fatto la scorsa stagione con il Lille, Christophe Galtier ha creato una grande sorpresa per ...

periodicodaily : Nizza – Marsiglia: pronostico e possibili formazioni #9febbraio #CoupeDeFrance - Calciodiretta24 : Nizza - Marsiglia: diretta live e risultato in tempo reale - InfobettingOdds : RT @infobetting: Nizza-Marsiglia (coppa di Francia, mercoledì 9 febbraio ore 21:15): formazioni, - by_the_pool : RT @infobetting: Nizza-Marsiglia (coppa di Francia, mercoledì 9 febbraio ore 21:15): formazioni, - infobetting : Nizza-Marsiglia (coppa di Francia, mercoledì 9 febbraio ore 21:15): formazioni, -

Ultime Notizie dalla rete : Nizza Marsiglia

In Inghilterra spazio ancora alla Premier League e Championship mentre Coppa di Francia conin evidenza. PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 9 FEBBRAIO 2022 Risultati aggiornati in ...- Stoccarda CALCIO - LIGUE 1 17:00 Montpellier - Lille 21:00 Lione -CALCIO - EREDIVISIE 18:...00 Clermont - St Etienne 15:00 Nantes - Reims 17:05 Lens - Bordeaux 20:45 Metz -CALCIO - ...Bergerac e Versailles, due squadre dilettantistiche, si sfideranno oggi per il quarto di finale di Coppa di Francia: in palio, un posto in semifinale, ...Le quote arrivano dopo, vediamo dove. Per esempio in Nizza-Marsiglia, derby di Francia che è sempre stato derby della Costa pur non essendolo geograficamente (duecento chilometri). Qui siamo sempre ai ...