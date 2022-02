Milan | Ielpo | “Donnarumma aveva un termine fissato Ora c’è Maignan”

Advertising

infoitsport : Milan-Lazio, Ielpo nostalgico: 'Sono due squadre che porto nel cuore' - sportli26181512 : Ielpo: 'Maignan mi ricorda Weah': Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha rilasciato una intervista a… - MilanWorldForum : Ielpo sul caso Donnarumma e su Maignan. Le dichiarazioni QUI -) - sportli26181512 : Ielpo: 'Donnarumma? C'era un termine fissato per la risposta. Ora tutti sono innamorati di SuperMike': Mario Ielpo,… - LazioNews_24 : #MilanLazio, #Ielpo ricorda il suo passato nelle due squadre -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Ielpo

Pianeta Milan

Commenta per primo Mario, ex portiere del, ha rilasciato una intervista a Milannews.it. C'è stato qualche altro che l'ha colpita particolarmente? 'Brahim Diaz, ho visto in lui il temperamento del fuoriclasse. E si ...Ai microfoni di calciomercato.it, Marioha parlato di Mike Maignan e delle sue straordinarie gesta. Di seguito le parole dell'ex rossonero? L'ex portiere del, Marioha concesso una bella intervista ai microfoni di calciomercato.it . Argomento principale dei dialoghi è stato Mike Maignan, l'estremo difensore rossonero che contro la Roma ha ...Ne parlano anche altre testate Un incontro che non verrà assolutamente sottovalutato dalla squadra di Pioli, d'altronde la competizione rappresenta un obiettivo primario dei rossoneri (rimasti orfani ...Mario Ielpo, ex portiere del Milan, esprime la sua opinione su Donnarumma. Gigio ha raccontato alla Gazzetta dello Sport di aver avuto la comunicazione dell'addio con i rossoneri con una telefonata in ...