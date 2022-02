La “gamba importante” di Emma Marrone scatena il caos | Davide Maggio interviene

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ladihato un. Quello che sembrava nato e morto sui social con uno scambio di risposte piccate frae la cantante si è trasformato nel corso di una giornata in un caso mediatico. Dal Tg1 al Corriere della Sera, dal sito di musica alla testata giornalistica: chiunque ne ha parlato. Ma cosa è successo precisamente? Tutto è nato da una diretta Instagram frae Paolo Stella, chiamato dal giornalista per commentare i look del Festival di Sanremo. Are il putiferio non è stato però Stella, ma proprioche in riferimento allaha detto: “Se hai una...

Corriere : «Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete». «Buongiorno a tutti dal Medioevo» - rtl1025 : ??? 'Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete', è il commento di @davidemaggio al look di… - MediasetTgcom24 : 'Se hai una gamba importante eviti le calze a rete', Emma risponde (con classe) alle critiche #Emma #EmmaMarrone… - f_uccheddu : RT @ilmarziano1: Pure Rocco Siffredi ha una gamba importante ma nessuno fa body shaming. - malzopiano : RT @ilmarziano1: Pure Rocco Siffredi ha una gamba importante ma nessuno fa body shaming. -

EMMA MARRONE VS DAVIDE MAGGIO "? BODY SHAMING"/ Lui: "Fai bullismo!" Emma aveva replicato al giornalista invitando le giovani ragazze ad accettarsi con i propri difetti: "Mi rivolgo ...Tutto inizia con il commento di un giornalista, Davide Maggio, sempre sui social. «Se hai una gamba importante eviti di mettere la calza a rete», dice con riferimento al look sfoggiato dalla ...