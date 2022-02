“Jessica? Forse ho giocato troppo!”, il mea culpa di Barù e le precisazioni sul loro rapporto (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Barù si è confrontato con Alessandro Basciano ribadendo il suo disinteresse nei confronti di Jessica Selassiè facendo pure delle precisazioni: “quando divento rosso è un imbarazzo opposto… viene percepito in modo diverso? Lo so”. “Forse ho giocato troppo”, Barù e le precisazioni sul rapporto con Jessica Barù ha ammesso di aver giocato troppo con Jessica... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 9 febbraio 2022)si è confrontato con Alessandro Basciano ribadendo il suo disinteresse nei confronti diSelassiè facendo pure delle: “quando divento rosso è un imbarazzo opposto… viene percepito in modo diverso? Lo so”. “hotroppo”,e lesulconha ammesso di avertroppo con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

