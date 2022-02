Jennifer Lopez ci dà un taglio | il suo caschetto geometrico è favoloso

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)stupisce ancora, e questa volta lo fa con un. Sulla cover di marzo 2022 della rivista Rolling Stones, la cantante ha sfoggiato il suo ultimo hair look ed è semplicemente strepitosa. Vi raccomandiamo...incanta con l'abito da sposa per il suo (finto) matrimonio Presto al cinema con il suo ultimo film Marry Me, una commedia romantica che racconta di una superstar del pop Kat Valdez (JLo), che prende la decisione impulsiva di sposare un perfetto sconosciuto (Owen Wilson), la voce di Jenny from the Block è riuscita a incantare tutti con il suo nuovodice quindi addio (per ora) alla sua chioma lunga, per ...

è inarrestabile. Per la promozione del suo nuovo film, Marry Me (di Kat Coiro), è impegnata in Red Carpet, interviste e apparizioni. Ed è in queste occasioni che riconferma la sua ...rivela, dopo quasi vent'anni, la verità che tutti i fan hanno sempre voluto sapere: perché Bennifer scoppiò nel lontano 2004?e Ben Affleck sono sempre stata una delle ...Ieri sera è andata in scena a Los Angeles la prima di Marry Me, il nuovo film di Jennifer Lopez. Per l’occasione l’attrice si è vestita da sposa con un minidress bianco e, innamoratissima al fianco di ...Jennifer Lopez ci dà un taglio e sceglie un caschetto che le sta divinamente. Il nuovo look è sulla copertina di marzo di Rolling Stones.