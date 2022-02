Il fuorionda Sala-Fontana sui fondi del Pnrr | «È tutto Sud | Sud | Sud Dobbiamo farci furbi»

Advertising

"Caro Beppe, è un casino il Pnrr e noi non mettiamo a terra un ca**o". Comincia così il fuorionda tra il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Beppe Sala. Immagini catturate dalle telecamere dell'agenzia La Presse a Milano, durante una conferenza ... Sala risponde: "Io sono preoccupato del fatto che Sud, Sud, Sud, ho capito. Però io non ho veramente niente da contestare. Voglio chiarezza".