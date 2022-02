Il Comune di Verona patrocina un concorso scolastico dedicato a un gerarca fascista (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il logo del Comune di Verona sotto il bando del concorso “Piccola Caprera” dedicato a Fulvio Balisti, gerarca fascista e repubblichino della Rsi reduce dalla Campagna d’Africa. Si tratta di un’iniziativa sul tema “Amor di patria” rivolta alle scuole elementari, medie e superiori “che punta a stimolare nei più giovani – dice l’assessore al Decentramento Marco Padovani – il senso di appartenenza alla Nazione, valore in cui questa amministrazione crede”. Amministrazione che è a guida Fratelli d’Italia, facente capo al sindaco Federico Sboarina. A riportare la notizia è il giornalista esperto di estremismi di destra Paolo Berizzi su Repubblica. Il tema è stato sollevato da tre consiglieri comunali veronesi Benini, La Paglia e Vallani, che hanno chiesto spiegazioni alla giunta: “Chiediamo ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il logo deldisotto il bando del“Piccola Caprera”a Fulvio Balisti,e repubblichino della Rsi reduce dalla Campagna d’Africa. Si tratta di un’iniziativa sul tema “Amor di patria” rivolta alle scuole elementari, medie e superiori “che punta a stimolare nei più giovani – dice l’assessore al Decentramento Marco Padovani – il senso di appartenenza alla Nazione, valore in cui questa amministrazione crede”. Amministrazione che è a guida Fratelli d’Italia, facente capo al sindaco Federico Sboarina. A riportare la notizia è il giornalista esperto di estremismi di destra Paolo Berizzi su Repubblica. Il tema è stato sollevato da tre consiglieri comunali veronesi Benini, La Paglia e Vallani, che hanno chiesto spiegazioni alla giunta: “Chiediamo ...

