GRANDE FRATELLO VIP: CONFESSIONI E RIFLESSIONI PRE PUNTATA. ECCO COS’E’ STATO RIVELATO (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Continuano le polemiche in casa GF Vip e alcuni concorrenti iniziano a fare i primi bilanci pre PUNTATA Dopo quasi sei mesi di convivenza forzata, i VIP del GRANDE FRATELLO iniziano ad avere i primi cenni di stanchezza e di reciproca intolleranza. Proprio nelle ultime ore, un confronto tra Delia e Manila rivela nuovi scenari tra alcune concorrenti. Le due amiche discutono su quanto è accaduto tra Nathaly e Soleil durante la scorsa PUNTATA, sottolineando che, probabilmente, la showgirl non riuscirà a soprassedere sull’atteggiamento arrogante dell’ influencer: “Nathaly mi somiglia in questo – confessa Manila – “Quando si crea una crepa anche io la riesco a recuperare difficilmente”. Poi, tornano a parlare di Katia e di quanto le sue parole abbiano ferito l’ex Miss Italia: “Tutti voi avete bisogno di andare in finale ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Continuano le polemiche in casa GF Vip e alcuni concorrenti iniziano a fare i primi bilanci preDopo quasi sei mesi di convivenza forzata, i VIP deliniziano ad avere i primi cenni di stanchezza e di reciproca intolleranza. Proprio nelle ultime ore, un confronto tra Delia e Manila rivela nuovi scenari tra alcune concorrenti. Le due amiche discutono su quanto è accaduto tra Nathaly e Soleil durante la scorsa, sottolineando che, probabilmente, la showgirl non riuscirà a soprassedere sull’atteggiamento arrogante dell’ influencer: “Nathaly mi somiglia in questo – confessa Manila – “Quando si crea una crepa anche io la riesco a recuperare difficilmente”. Poi, tornano a parlare di Katia e di quanto le sue parole abbiano ferito l’ex Miss Italia: “Tutti voi avete bisogno di andare in finale ...

Advertising

trash_italiano : Quanto ci pentiremo di non aver chiesto aiuto alle Bimbe di Giulia De Lellis e ai brasiliani che guardano il Grande Fratello. #Sanremo2022 - Sofiapecuni01 : RT @Gloria938332771: Parpiglia : Chi vuoi in finale che vinca il grande fratello tra Delia e Soleil? Gianmaria : Tra Delia e Soleil... Sole… - notsorpresa : Il Grande Fratello finirà il 24 Marzo. Avete finito di rompere i coglioni adesso? #jeru - mare_luna14 : RT @_PAth0s_: Questo non è il grande fratello. Quest'anno stiamo guardando Il Codice da Vinci. ??#jerù - jess__always : RT @Gloria938332771: Parpiglia : Chi vuoi in finale che vinca il grande fratello tra Delia e Soleil? Gianmaria : Tra Delia e Soleil... Sole… -