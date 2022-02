Formazioni ufficiali Milan Lazio | le scelte degli allenatori

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ledimatch valido per la Coppa Italia 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la Coppa Italia 2021/2022.(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All: Stefano Pioli: in attesa di comunicazioniL'articolo proviene da Calcio News 24.

Ledi Milan - Lazio , sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022 . I rossoneri di Pioli, dopo la vittoria in rimonta nel derby di campionato, vogliono un altro ... La diretta TV di Milan-Lazio sarà trasmessa su Canale 5 e Mediaset Infinity. La diretta dallo stadio Meazza inizierà alle ore 21. Queste le formazioni ufficiali di Milan e Lazio per il match valido per i quarti di Coppa Italia: MILAN: Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Leao; ... LAZIO: (formazione in attesa)