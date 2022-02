Fondazione Open, Renzi: “Non ho commesso reati” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Io non ho commesso reati, spero che i magistrati fiorentini possano in coscienza dire lo stesso”. Lo ha detto Matteo Renzi a proposito dell’indagine sulla Fondazione Open. “Nella giornata di oggi è stata fissata l’udienza preliminare per il processo Open che si terrà il giorno 4 aprile. Si tratta di un atto scontato e ampiamente atteso che arriva ad anni di distanza dai sequestri del novembre 2019 poi giudicati illegittimi dalla Corte di Cassazione”, spiega quindi l’Ufficio stampa di Renzi. “Finalmente inizia il processo nelle aule e non solo sui media. E i cittadini potranno adesso rendersi conto di quanto sia fragile la contestazione dell’accusa e di quanto siano scandalosi i metodi utilizzati dalla procura di Firenze -prosegue-. È utile ricordare a ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Io non ho, spero che i magistrati fiorentini possano in coscienza dire lo stesso”. Lo ha detto Matteoa proposito dell’indagine sulla. “Nella giornata di oggi è stata fissata l’udienza preliminare per il processoche si terrà il giorno 4 aprile. Si tratta di un atto scontato e ampiamente atteso che arriva ad anni di distanza dai sequestri del novembre 2019 poi giudicati illegittimi dalla Corte di Cassazione”, spiega quindi l’Ufficio stampa di. “Finalmente inizia il processo nelle aule e non solo sui media. E i cittadini potranno adesso rendersi conto di quanto sia fragile la contestazione dell’accusa e di quanto siano scandalosi i metodi utilizzati dalla procura di Firenze -prosegue-. È utile ricordare a ...

