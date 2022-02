Fondazione Open | la procura di Firenze chiede il processo per Matteo Renzi e altri 10 indagati

Advertising

petergomezblog : Fondazione Open: chiesto il rinvio a giudizio per Renzi e altri 10 indagati, tra cui Lotti, Boschi, Bianchi e Carrai - fattoquotidiano : #ULTIMORA / FONDAZIONE OPEN Chiesto il rinvio a giudizio per Matteo Renzi: - fanpage : Ultim'ora La Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per Matteo Renzi, Maria Elena Boschi, Luca Lotti e… - VoxNewsInfo2 : : Fondazione Open, chiesto rinvio a giudizio per clan Renzi - Franco88386632 : RT @ilfoglio_it: La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio di Matteo #Renzi e di altri 10 indagati nell'ambito dell'inchiesta s… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondazione Open

Stessa richiesta dalla Procura di Firenze anche per altri 12 indagati, tra cui 4 società Inchiesta sulla, la procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per 15 indagati, di cui 4 sono società: tra di essi figurano il senatore Matteo Renzi, leader di Italia Viva, la deputata di Iv ...La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio di 11 indagati, tra cui Matteo Renzi, per l'inchiesta sulle presunte irregolarità nei finanziamenti a, lanata per sostenere le iniziative politiche dell'ex premier. Tra gli indagati per i quali è stato chiesto il processo ci sono anche Maria Elena Boschi, Luca Lotti , l'ex presidente ...Chiesto il giudizio anche per quattro società. Firenze, 9 feb. (LaPresse) – Nell’ambito dell’inchiesta sulla fondazione Open, la procura di Firenze ha chiesto il rinvio per undici persone, tra le qual ...Chiesto il giudizio anche per quattro società. Il leader di Italia Viva è imputato per il reato di finanziamento illecito ai partiti con anche l’avvocato ed ex presidente della Fondazione Alberto ...