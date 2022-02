Doc-nelle tue mani, anticipazioni 10 febbraio: tutti i segreti vengono a galla (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Doc-nelle tue mani, dopo la pausa forzata per lasciare spazio al festival di Sanremo, tornerà in onda il 10 febbraio con una puntata che si annuncia a dir poco scoppiettante. I due episodi che la compongono, intitolati rispettivamente Fare una scelta e Cane blu saranno ricchi di colpi di scena e, come rivela la trama, verranno a galla i segreti legati alla pandemia. Come se non bastasse, Andrea Fanti dovrà fare fronte ai tentativi di Caruso di metterlo in difficoltà e al complesso rapporto con sua figlia Carolina. Nel frattempo, Giulia e Damiano saranno sempre più vicini. Doc-nelle tue mani, trama 10 febbraio: Caruso cerca di mettere in difficoltà Andrea Andrea Fanti dovrà occuparsi del caso di Silvia, una sua ex specializzanda e sin dal principio si ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Doc-tue, dopo la pausa forzata per lasciare spazio al festival di Sanremo, tornerà in onda il 10con una puntata che si annuncia a dir poco scoppiettante. I due episodi che la compongono, intitolati rispettivamente Fare una scelta e Cane blu saranno ricchi di colpi di scena e, come rivela la trama, verranno alegati alla pandemia. Come se non bastasse, Andrea Fanti dovrà fare fronte ai tentativi di Caruso di metterlo in difficoltà e al complesso rapporto con sua figlia Carolina. Nel frattempo, Giulia e Damiano saranno sempre più vicini. Doc-tue, trama 10: Caruso cerca di mettere in difficoltà Andrea Andrea Fanti dovrà occuparsi del caso di Silvia, una sua ex specializzanda e sin dal principio si ...

