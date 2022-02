Covid, via le mascherine all'aperto dall'11 febbraio. Obbligatorie al chiuso fino al 31 marzo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Bisognerà indossarle ovunque in caso di affollamenti. Fonti del ministero della Salute: "Da aprile si valuterà se prorogare l'obbligo in base all'andamento dell'epidemia". L'ordinanza è valida in tutte le Regioni a prescindere dal colore della zona Leggi su repubblica (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Bisognerà indossarle ovunque in caso di affollamenti. Fonti del ministero della Salute: "Da aprile si valuterà se prorogare l'obbligo in base all'andamento dell'epidemia". L'ordinanza è valida in tutte le Regioni a prescindere dal colore della zona

