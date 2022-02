Coronavirus, i dati – 81.367 contagi in 24 ore: il tasso di positività sale all’11,1%. Altre 384 vittime (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Cala il numero di contagi giornalieri da Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo gli ultimi dati forniti dal ministero della Salute, sono 81.367 le persone risultate positive al Covid, circa 20mila in meno rispetto a ieri. Questo a fronte, però, di più di 250mila tamponi in meno: oggi sono 731mila, contro i 999mila della giornata precedente. Dato, questo, che provoca quindi un’innalzamento sensibile del tasso di positività che passa da 10,2% a 11,1%. In leggero calo invece il numero delle vittime registrate che oggi sono 384 contro le 415 di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Cala il numero digiornalieri dain Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo gli ultimiforniti dal ministero della Salute, sono 81.367 le persone risultate positive al Covid, circa 20mila in meno rispetto a ieri. Questo a fronte, però, di più di 250mila tamponi in meno: oggi sono 731mila, contro i 999mila della giornata precedente. Dato, questo, che provoca quindi un’innalzamento sensibile deldiche passa da 10,2% a 11,1%. In leggero calo invece il numero delleregistrate che oggi sono 384 contro le 415 di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

